Galatasaray - Pınar Karşıyaka maçı hangi gün, saat kaçta? Galatasaray - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda?
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Galatasaray - Pınar Karşıyaka maçı hangi gün, saat kaçta? Galatasaray - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda?

18.12.2020 20:33 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:37
Galatasaray - Pınar Karşıyaka maçı hangi gün, saat kaçta? Galatasaray - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Pınar Karşıyaka arasındaki Basketbol Süper Ligi Maçı Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul'da oynanacak. Galatasaray - Pınar Karşıyaka maçı hangi gün, saat kaçta? Galatasaray - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda?

Merakla beklenen ve önlemler dahilinde oynanacak Galatasaray - Pınar Karşıyaka maçı hangi gün, saat kaçta? Galatasaray - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda?

GALATASARAY - PINAR KARŞIYAKA MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Pınar Karşıyaka Maçı 19 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Galatasaray-Pınar Karşıyaka Maçı 17:30'de başlayacak.

GALATASARAY - PINAR KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Tivibu Spor 2 Tivibu 79, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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