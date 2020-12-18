Galatasaray - Pınar Karşıyaka maçı hangi gün, saat kaçta? Galatasaray - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda?
18.12.2020 20:33 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:37
Galatasaray ile Pınar Karşıyaka arasındaki Basketbol Süper Ligi Maçı Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul'da oynanacak. Galatasaray - Pınar Karşıyaka maçı hangi gün, saat kaçta? Galatasaray - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda?
Merakla beklenen ve önlemler dahilinde oynanacak Galatasaray - Pınar Karşıyaka maçı hangi gün, saat kaçta? Galatasaray - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda?
GALATASARAY - PINAR KARŞIYAKA MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Pınar Karşıyaka Maçı 19 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Galatasaray-Pınar Karşıyaka Maçı 17:30'de başlayacak.
GALATASARAY - PINAR KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?
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