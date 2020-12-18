Galatasaray - Pınar Karşıyaka maçı hangi gün, saat kaçta? Galatasaray - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Pınar Karşıyaka arasındaki Basketbol Süper Ligi Maçı Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul'da oynanacak. Galatasaray - Pınar Karşıyaka maçı hangi gün, saat kaçta? Galatasaray - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda?