Galatasaray Pfdk'ya Sevk Edildi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupasında sahasında Hatayspor ile oynanan maçta yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupasında sahasında Hatayspor ile oynanan maçta yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında dün oynanan Hatayspor mücadelesi sonrası PFDK'ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan sevk kararında şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray'ın 06.02.2019 tarihinde oynanan Galatasaray - Hatayspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
(İHA)
Kaynak: İHA