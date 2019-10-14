Galatasaray, Passolig'de 1 milyonu geçti

14.10.2019 10:18

Süper Lig'de geride kalan 7 haftalık periyotta Galatasaraylı taraftarlar, lig başladıktan sonra aldıkları 52 bin 497 Passolig ile zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılılar, toplamda ise 1 milyon 16 bin 828 elektronik bilet sayısına ulaştı.



Milli aranın ardından Süper Lig'de 8. hafta heyecanı bu hafta oynanacak maçlarla yaşanacak. 18 takımın lig başladıktan sonra sattığı Passolig sayısı göz önüne alındığında Galatasaray taraftarları aldığı 52 bin 497 elektronik bilet ile zirvede bulunuyor. Aslanı, 42 bin 603 bilet ile Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş ise Süper Lig'in başlamasından bu yana 21 bin 236 Passolig satışı gerçekleştirdi. Ligin yeni ekipleri Gaziantep FK taraftarları, ilk 7 haftalık bölümde 6 bin 365 Passolig alarak takımlarına destek olurken, Denizlispor'da da bu sayı 5 bin 341 olarak dikkat çekiyor. Gençlerbirliği'nin ise lig başından bu yana sattığı bilet sayısı 2 bin 713'de kaldı.



Toplam sayıda da zirve Galatasaray'ın



Süper Lig'de 2019-2020 sezonu devam ederken, kulüplerin sattığı Passolig sayısında Galatasaray, 1 milyon 16 bin 828 elektronik bilet ile birinci sırada yer aldı. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe 939 bin 333, üçüncü sıradaki Beşiktaş'ta da bu sayı 774 bin 408.



Kasımpaşa sonuncu



Ligde en az Passolig satışını ise Kasımpaşa gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlılar, 17 bin 464 bilet ile Süper Lig'de elektronik bilet satışında son sıraya yerleşirken, Spor Toto 1. Lig takımlarının da dahil edildiği ve toplam 36 takımın sıralamasında kendisine 28. sırada yer buldu.



Süper Lig'de yer alan takımların sattığı toplam Passolig sayısı şu şekilde:



Galatasaray: 1 milyon 16 bin 828



Fenerbahçe: 939 bin 333



Beşiktaş: 774 bin 408



Trabzonspor: 286 bin 440



Konyaspor: 141 bin 624



Antalyaspor: 108 bin 88



Yeni Malatyaspor: 73 bin 741



Kayserispor: 72 bin 48



Göztepe: 68 bin 640



Sivasspor: 61 bin 92



Başakşehir: 53 bin 704



Denizlispor: 48 bin 839



Rizespor: 45 bin 20



Ankaragücü: 43 bin 648



Gaziantep FK: 42 bin 373



Alanyaspor: 40 bin 523



Gençlerbirliği: 22 bin 876



Kasımpaşa: 17 bin 464



Süper Lig'in başlamasının ardından kulüplerin sattığı Passolig sayısı şöyle:



Galatasaray: 52 bin 497



Fenerbahçe: 42 bin 603



Beşiktaş: 21 bin 236



Trabzonspor: 15 bin 705



Konyaspor: 2 bin 442



Antalyaspor: 3 bin 427



Yeni Malatyaspor: 3 bin 994



Kayserispor: 5 bin 366



Göztepe: 2 bin 257



Sivasspor: 2 bin 876



Başakşehir: 1 bin 582



Denizlispor: 5 bin 341



Rizespor: 2 bin 58



Ankaragücü: 2 bin 52



Alanyaspor: 2 bin 532



Gaziantep FK: 6 bin 365



Gençlerbirliği: 2 bin 713



Kasımpaşa: 1 bin 192 - İSTANBUL

Kaynak: İHA