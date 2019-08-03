Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, bu akşam hazırlık maçında Panathinaikos'u ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olması nedeniyle taraftarlar yapılan yeni transferleri izleme fırsatı bulacaklar. Maça bilet bulamayan veya televizyondan, internetten izlemek isteyenler ise canlı yayın kanalı araştırıyor. Peki, Galatasaray - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile özel maçta karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Galatasaray - Panathinaikos maçı Smart Spor kanalından yayınlanacak.

GALATASARAY - PANATHİNAİKOS REKABETİ

Galatasaray ile Panathinaikos, tarihlerinde daha önce iki kez karşılaştılar. 2009 - 2010 UEFA Avrupa Kupası grup aşamasında iki maç yaptılar. Deplasmanda oynanan maçtan 3-1 galip ayrıldı. İstanbul'da oynanan maçtan da 1-0 galip gelen yine Galatasaray oldu.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇLARI KARNESİ

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, şu ana kadar iki takımlar hazırlık maçı yaptı. İlk maçta Ausburg'a 4-1 kaybeden Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Bordeaux'u 3-1 yendi. Bu akşam Panathinaikos ile karşılaşacak sarı kırmızılılar, 7 Ağustos'da Süper Kupa finalinde Akhisar ile karşılacak. Liglerin başlamasından önce 11 Ağustos'ta ise Fiorentine ile bir hazırlık maçı yapacak.

BORDEAUX 1 - 3 GALATASARAY

FC AUGSBURG 4 - 1 GALATASARAY

11 Ağustos Pazar 22.00 Fiorentina - Galatasaray