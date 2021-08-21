Galatasaray, Ozornwafor'u Belçika temsilcisi Charleroi'ya kiraladı
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Galatasaray, Ozornwafor'u Belçika temsilcisi Charleroi'ya kiraladı

Galatasaray, Ozornwafor'u Belçika temsilcisi Charleroi'ya kiraladı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor'u Belçika'nın Charleroi takımına kiraladı.

Galatasaray Kulübü, Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor'u Belçika'nın Charleroi takımına kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki stoperin bir seneliğine geçici transferi konusunda Charleroi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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Galatasaray, Ozornwafor'u Belçika temsilcisi Charleroi'ya kiraladı - Haberler Spor
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