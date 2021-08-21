Galatasaray, Ozornwafor'u 1 yıllığına Charleroi'ye kiraladı
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Galatasaray, Ozornwafor'u 1 yıllığına Charleroi'ye kiraladı

Galatasaray, Ozornwafor'u 1 yıllığına Charleroi'ye kiraladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, Valentin James Ozornwafor'un 1 yıllığına Belçika ekiplerinden Royal Charleroi'ye kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Valentin James Ozornwafor'un 1 yıllığına Belçika ekiplerinden Royal Charleroi'ye kiralandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un bir senelik geçici transferi için Royal Charleroi Sporting Club  ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Galatasaray, Ozornwafor'u 1 yıllığına Charleroi'ye kiraladı - Haberler Spor
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