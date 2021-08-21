Galatasaray, Ozornwafor'u 1 yıllığına Charleroi'ye kiraladı
Galatasaray Kulübü, Valentin James Ozornwafor'un 1 yıllığına Belçika ekiplerinden Royal Charleroi'ye kiralandığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, Valentin James Ozornwafor'un 1 yıllığına Belçika ekiplerinden Royal Charleroi'ye kiralandığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un bir senelik geçici transferi için Royal Charleroi Sporting Club ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı