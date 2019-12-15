Galatasaray Onyekuru'yu kiralıyor! İşte sözleşme detayları!

15.12.2019 08:45 | Son Güncelleme: 15.12.2019 08:45

Galatasaray'da Henry Onyekuru için geri sayım sürüyor. Ryan Babel'de sıkıntı yaşayan sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon sol kanatta fırtına gibi esen ve takımın gollerinde etkili olan Henry Onyekuru'yu kiralamak istiyor.



Alınan bilgilere göre, sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezon Everton'dan kiraladığı Onyekuru'yu bu sefer yeni takımı olan Monaco'dan 1.5 yıllığına kiralayacak. Sözleşmenin bazı detayları da belli oldu.



Cim Bom, Nijeryalı yıldızı ocak ayında kadrosuna katacak ancak 6 aylık kiralama bedelini Fransız kulübüne ödemeyecek. Anlaşmaya göre kiralama bedeli olarak gelecek sezonun parası ödenecek. Galatasaray'ın bu transferi bitirmeye çok yakın... (Fanatik)



