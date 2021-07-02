Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı yapacak

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla maç yapacak.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla maç yapacak.

Kulübün açıklamasına göre, 10 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, 13 Temmuz Salı günü ise deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.15'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay