Galatasaray'a Yunanistan'da PCR testi dayatması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'a Yunanistan'da PCR testi dayatması

Galatasaray'a Yunanistan'da PCR testi dayatması
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı aldı.

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı aldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yunan yetkililerin tüm kafileden yeniden PCR testi istemesi üzerine, yaşanan sorunun çözülemediği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Olympiakos maçı için Atina'ya indikten sonra Yunan yetkililerin daha önce talep ettikleri tüm prosedürleri (Son 72 saat içinde PCR testi veya son 48 saat içinde rapid antijen testi, aşı sertifikaları gibi) yerine getirdiğimiz için, aralarında futbolcularımızın da bulunduğu kafilemizin bir bölümü pasaport ve test kontrol uygulamalarını geçti. Daha sonra Yunan yetkililerden biri, PCR testlerimizi kabul etmediklerini ve yeniden test olmamız gerektiğini söyleyerek hoş olmayan, küstah bir tavırla, pasaporttan geçen oyuncularımızın da takım otobüsünden inerek, iki ülke arasında PCR testlerini tanıma protokolü olmasına ve tesadüfi kişileri rastgele teste sokmak istemelerine rağmen, tüm kafilenin yeniden teste girmesini talep etti. Yaklaşık iki saatlik bir süre havalimanında bekletildikten sonra sorunun hiçbir şekilde çözülememesinden dolayı kafilemiz İstanbul'a dönüş işlemlerini başlattı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Galatasaray Futbol Takımı, Olympicos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle geri dönme kararı...
Galatasaray Futbol Takımı, Olympicos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle geri dönme kararı...
Yunan yetkililerin tavrı Fatih Terim'i çıldırttı! Galatasaray, Olympiakos maçını oynamadan ülkeye geri dönüyor
Yunan yetkililerin tavrı Fatih Terim'i çıldırttı! Galatasaray, Olympiakos maçını oynamadan ülkeye geri dönüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Akış Melisa Döngel Zeynep Bastık Burak Özçivit
Spor Balotelli Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray'a Yunanistan'da PCR testi dayatması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 20:13:47. #1.15#

title