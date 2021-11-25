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Galatasaray-Olimpik Marsilya

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Galatasaray-Olimpik Marsilya

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. haftasındaki Galatasaray-Olimpik Marsilya maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: NefHakemler: Tobias Stieler, Eduard Beitinger, Robert Kempter (Almanya)Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau,...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. haftasındaki Galatasaray- Olimpik Marsilya maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Nef

Hakemler: Tobias Stieler, Eduard Beitinger, Robert Kempter ( Almanya )

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Diagne

Olimpik Marsilya: Pau Lopez, Caleta-Car, Saliba, Peres, Guendouzi, Kamara, Gueye, Gerson, Lirola, Dieng, Milik

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AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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