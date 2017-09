Galatasaray Odeabank, Yeni Transferlerini Tanıttı

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nın yenilenen kadrosu basına tanıtıldı.



Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen toplantıya Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, başantrenör Erman Kunter ile yeni transferler Mehmet Yağmur, Alex Renfroe, Dwight Hardy, Scotty Hopson, Richard Hendrix, TJ Cline, DaJuan Summers ve Rakeem Christmas katıldı.



Toplantıda açıklamalarda bulunan Can Topsakal, "Galatasaray Odeabank, yeni bir başantrenör ile yeni bir yapılanmaya gidiyor. ULEB Avrupa Kupası ve Türkiye'de çok önemli hedefleye sahip bir takım oluşturma hedefiyle yola çıktık. Yaz sezonu boyunca çalışarak kadromuzu yeniledik. Göksenin Köksal, Emir Preldzic ve Ege Arar'ı kadromuzda tuttuk. Mevcut ekonomik şartlarımız ve dengelerimiz içinde rakiplerimizle aramızdaki bütçe farkını, Galatasaray ruhu ile taraftarımızın desteğiyle aşacağız." diye konuştu.



Kombine kart satışından memnun olduklarını aktaran Topsakal, "Beklediğimizden çok daha fazla ilgi var. Fiyatları düşük tuttuk. Gayet iyi bir talep var." ifadelerini kullandı.



FIBA ile ULEB yönetimi arasındaki anlaşmazlık ve milli maçların sezon içinde de oynanacak olmasına değinen sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, "Oyuncuların milli takıma gönderilmesi konusunda henüz bir karar alınmadı. Gerektiğinde düşüneceğiz ama milli takıma yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde görüş belirtti.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda finali hedeflediklerini bildiren Topsakal, "Takımı kurarken hedefimiz ULEB Avrupa Kupası'nı almaktı. Bu organizasyondaki takımlar çok güçlü. Hedefimiz, zor da olsa final oynamak. Bu takımı Türkiye ve Avrupa Kupası'nda final oynamak için kurduk. Başka hedefimiz yok." açıklamasında bulundu.



Kunter: "Biraz zamana ihtiyacımız var"



Başantrenör Erman Kunter ise yenilenen bir kadroları olduğuna değinerek, zamana ihtiyaçları olduğunu vurguladı.



Eksiklerini fazla maç yaparak kapatmaya çalıştıklarını dile getiren Kunter, şunları kaydetti:



"Yeniden bir yapılanma programı içindeyiz. Takımda fazla değişiklik olduğu için biraz zamana ihtiyacımız var. Diğer takımlar gibi değiliz. Takımın çekirdeğinin büyük kısmını kaybettik. O yüzden çok uzun süreli kamp çalışması yaptık. Yarın Fransa'ya gidiyoruz. Orada dört maç oynayacağız. Takımın birbirine uyumunu sağlamak ve bazı eksiklerimizi kapatmak için daha çok maç yapmaya çalışıyoruz."



Erman Kunter, herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmayan milli basketbolcu Semih Erden'in gündemlerinde olmadığını belirterek, "Gündemimizde Semih Erden ile ilgili bir şey yok. İlerisi için bir şey söyleyemiyorum. Spor ön görülemeyen şeylere açık. Semih ile hiçbir şekilde temasımız olmadı, gündemimizde de değildi. Oyun kurucu rotasyonunda Emir Preldzic'i de deniyoruz. Bize ışık verdi. Oyun kurucu mevkisinde rotasyonu iyi görüyoruz. Sezon içinde takviye yapıp yapmayacağımızla ilgili bir şey söylemek için erken." değerlendirmesinde bulundu.



Genç ve yerli bir oyuncu arayışında olduklarını anlatan deneyimli başantrenör, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Uzun oyuncu açısından çok büyük bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Genç oyuncu ile ilgili araştırma yapıyoruz. Bulduğumuz oyuncunun takıma katkı vermesi lazım. Öyle bir oyuncuyu bulmak çok kolay değil. Bir çalışmamız var ama şu an için hangi noktaya geldiğimizle ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. İleride Galatasaray'a faydası olacak bir oyuncu bakıyoruz. Sadece antrenman kadrosunda tutarak oyuncuların bir yere gelmediğini hepimiz gördük. Hazırlık maçlarında Ege Arar'dan çok randıman aldık. Daha çok dış pozisyona bir genç bir Türk oyuncu bulursak düşünürüz."



Atletik bir takım kurmayı hedeflediklerini dile getiren Erman Kunter, "Sistemleri tam oturtamadık ama fazlasıyla baskı yapıp, hızlı oynamaya çalışan bir takım oluşturmaya çalıştık. Bu profildeki oyuncular ABD'li oluyor. Avrupa kökenli oyuncuların da maddi yükleri çok oluyor. Hedefimiz, atletik, pas kanallarında oynayan, rakibe baskı yapıp hataya zorlayan, göze hoş gelen, netice alıcı ve rakibi kötü hücum ettiren bir felsefe ile oynamak." diyerek sözlerini tamamladı.



Konuşmaların ardından kürsüye gelen yeni transferler, formalarıyla basın mensuplarına poz verdi.