Galatasaray Odeabank Galibiyeti Hatırladı
Sarı-kırmızılılar beş maçlık galibiyet hasretini Gaziantep deplasmanında dindirdi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 77-66 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Gaziantep Basketbol, 5. dakikayı 9-8 üstün geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve ilk çeyrek 21-21 sona erdi.
Müsabakanın ikinci çeyreğine sarı-kırmızılılar, Juskevicius'un üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle öne geçerek (21-24) girdi. Göksenin Köksal ve Hardy'nin skorer oyunuyla üstünlüğünü sürdüren Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 36-34 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte yaptığı etkili savunmayla rakibine kolay sayı şansı tanımayan konuk ekip, final periyoduna 55-47 üstün girdi.
Mücadelenin son periyodunda misafir takım 33. dakikayı 58-51 önde geçti. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Galatasaray Odeabank, parkeden 77-66 galip ayrıldı.