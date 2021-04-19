Galatasaray - Nesibe Aydın maçı ertelendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçı Galatasaray-Nesibe Aydın mücadelesi, sarı-kırmızılı kulüpteki covid 19 vakaları nedeni ile ertelendi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçı Galatasaray-Nesibe Aydın mücadelesi, sarı-kırmızılı kulüpteki covid 19 vakaları nedeni ile ertelendi.

Galatasaray Kulübünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız ve Nesibe Aydın Spor Kulübü arasında 20 Nisan Salı günü oynanması planlanan Herbalife Nutrition KBSL Play-off Yarı Final serisi birinci maçı, takımımızda bulunan covid vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı