Galatasaray-Nesibe Aydın eşleşmesinde serinin tüm maçları ertelendi
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Galatasaray-Nesibe Aydın eşleşmesinde serinin tüm maçları ertelendi

Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Galatasaray-Nesibe Aydın eşleşmesinde serinin tüm maçları ertelendi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile Nesibe Aydın arasındaki play-off yarı final eşleşmesinin tüm maçları koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile Nesibe Aydın arasındaki play-off yarı final eşleşmesinin tüm maçları koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) sitesinde yer alan bilgiye göre, Galatasaray ile Nesibe Aydın arasında bugün, 5 Nisan ve 8 Nisan'da oynanması planlanan üç maç, sarı-kırmızılı takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle başka bir tarihte yapılacak.

Galatasaray Kulübü, oyuncular, teknik heyet ve idari çalışanlara bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonucunda iki oyuncuda daha sonuçların pozitif çıktığını ve takımdaki toplam pozitif vaka sayısının 7'ye ulaştığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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