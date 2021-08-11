Galatasaray, Nelsson'un maliyetini açıkladı
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Galatasaray, Nelsson'un maliyetini açıkladı

Galatasaray, Nelsson'un maliyetini açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray, Danimarkalı oyuncu Victor Nelsson ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Danimarkalı oyuncu Victor Nelsson ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu profesyonel futbolcu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC Kbenhavn ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne beş yıl içinde 7 milyon Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25 milyon Euro olarak belirlenmiştir.

Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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