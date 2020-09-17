Galatasaray, Neftçi Bakü maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Neftçi Bakü maçı hazırlıklarını tamamladı

- Galatasaray, Neftçi Bakü maçı hazırlıklarını tamamladı Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

17.09.2020 03:33 | Son Güncelleme: 17.09.2020 03:38

- Galatasaray, Neftçi Bakü maçı hazırlıklarını tamamladı

BAKÜ - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümde, Neftçi Bakü maçının taktik çalışması yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımı ile yerel saatle 20.00'de Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Neftçi Bakü maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İHA

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