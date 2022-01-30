Galatasaray Nef'te 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray Nef'te 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA, Süha Gür - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray Nef'te 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımında 8 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımında 8 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 7 sporcu ile bir personelin testinin pozitif olduğu, izolasyon ve tedavi süreçlerinin başladığı belirtildi.

Açıklamada, erkek basketbol takımının oynayacağı 2 mücadelenin ertelendiği açıklandı.

Sarı-kırmızılıların, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı MHP Riesen maçının 14 Mart Pazartesi gününe, 3 Şubat Perşembe günü yapması gereken Hapoel U-Net Holon müsabakasının ise 2 Mart Çarşamba gününe ertelendiği ifade edildi.

AA / Süha Gür - Spor

Galatasaray, basketbol, Mart, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title