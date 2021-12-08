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Galatasaray Nef, son 16'ya çıkmayı garantiledi

Galatasaray Nef, son 16'ya çıkmayı garantiledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maç gününde PAOK ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maç gününde PAOK ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 87-75 kazanarak gruptan lider şekilde son 16'ya çıkmayı garantiledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aleksandar Glisic xx, Wojciech Liszka xx, Martins Kozlovskis xx

Galatasaray Nef: Bost xxx 16, Trimble xx 13, Ege Arar x 2, Blackshear xx 7, Purcell xxxx 20, Emir Kabaca xxx 16, Okben Ulubay x 3, Göksenin Köksal x 3, Kravish xx 7, Rıdvan Öncel x

Başantrenör: Ekrem Memnun

PAOK Mateco: Christodoulou x 9, Ogbeide x 8, Dileo xx 10, Love xx 12, Mantzaris x 5, Kamarianos x 4, Roumoglou x 3, Toliopoulos xx 9, Jones xx 15, Michail Kamperidis x, Georgios Kamperidis x

Başantrenör: Ilias Papatheodorou

1. Periyot: 28-22 (Galatasaray lehine)

Devre: 48-40 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 76-58 (Galatasaray lehine) - İSTANBUL

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