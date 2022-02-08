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Galatasaray Nef, JDA Dijon'u konuk edecek

AA, Ercan Çakar - Spor
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Galatasaray Nef, JDA Dijon'u konuk edecek

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu ikinci hafta maçında yarın Fransa'nın JDA Dijon ekibini ağırlayacak.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu ikinci hafta maçında yarın Fransa'nın JDA Dijon ekibini ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray Nef'in Almanya'nın MHP Riesen ekibiyle 30 Ocak'ta deplasmanda oynaması gereken grubun ilk hafta maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle 14 Mart'a ertelenmişti.

AA / Ercan Çakar - Spor

Galatasaray, basketbol, Fransa, Nef, Spor, Haber

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