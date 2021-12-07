Galatasaray Nef'in rakibi PAOK Mateco - Haberler Spor
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Galatasaray Nef'in rakibi PAOK Mateco

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Galatasaray Nef'in rakibi PAOK Mateco

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. haftasında Galatasaray Nef yarın Yunanistan'ın PAOK Mateco takımını konuk edecek.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. haftasında Galatasaray Nef yarın Yunanistan'ın PAOK Mateco takımını konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Geride kalan 4 haftada 3 galibiyet, 1 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, grubunda ilk sırada yer alıyor. Oynadığı maçlardan 2'sini kazanıp 2'sini kaybeden Yunan ekibi ise Galatasaray Nef'in arkasında ikinci basamakta bulunuyor.

İki takım arasında Yunanistan'da oynanan mücadeleyi PAOK Mateco 81-74 kazanmıştı.

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AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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