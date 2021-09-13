Galatasaray NEF, hazırlık maçında CSO Voluntari ile berabere kaldı - Haberler Spor
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Galatasaray NEF, hazırlık maçında CSO Voluntari ile berabere kaldı

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Galatasaray NEF, hazırlık maçında CSO Voluntari ile berabere kaldı

Galatasaray NEF Erkek Basketbol Takımı, Romanya'nın CSO Voluntari ekibiyle yaptığı hazırlık karşılaşmasından 72-72 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray NEF Erkek Basketbol Takımı, Romanya'nın CSO Voluntari ekibiyle yaptığı hazırlık karşılaşmasından 72-72 beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmaya Galatasaray NEF, Dee Bost, de Vaughn Akoon-Purcell, Göksenin Köksal, Kerry Blackshear ve David Kravis ilk beşiyle başladı.

İlk periyodunu konuk ekibin 20-11 üstün tamamladığı müsabakada soyunma odasına da 35-30 CSO Voluntari üstünlüğüyle gidildi.

İkini yarıda etkili oyununu sürdüren misafir takım, son çeyreğe 58-48 önde girerken, son periyotta toparlanan Galatasaray NEF, çeyreği 24-14 üstün tamamladı ve maç 72-72 beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray NEF, sezon öncesi gerçekleştirdiği 6. maçını da kaybetmedi.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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Haber: Galatasaray NEF, hazırlık maçında CSO Voluntari ile berabere kaldı - Haberler Spor
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