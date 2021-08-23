Galatasaray Nef, genç basketbolcu Sadık Emir Kabaca'yı kadrosuna kattı
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Galatasaray Nef, genç basketbolcu Sadık Emir Kabaca'yı kadrosuna kattı

Galatasaray Nef, genç basketbolcu Sadık Emir Kabaca'yı kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, genç oyuncu Sadık Emir Kabaca'yı transfer etti.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, genç oyuncu Sadık Emir Kabaca'yı transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyerine 2016-2017 sezonunda Bandırma Kırmızı'da başlayan Sadık Emir Kabaca, 2019-2020 sezonunda ise Teksüt Bandırma ile Basketbol Süper Ligi'nde forma giydi.

Sadık Emir Kabaca, geçen sezonu geçirdiği Beşiktaş Icrypex'te görev aldığı 29 maçta 4,24 sayı ve 3,1 ribaunt ortalamasıyla mücadele etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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Galatasaray Nef, genç basketbolcu Sadık Emir Kabaca'yı kadrosuna kattı - Haberler Spor
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