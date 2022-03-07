Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Hapoel U-Net Holon deplasmanında
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı???????, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nda yarın İsrail'in Hapoel U-Net Holon takımına konuk olacak.
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı???????, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nda yarın İsrail'in Hapoel U-Net Holon takımına konuk olacak.
Holon Toto Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Galatasaray Nef'in Almanya'nın MHP Riesen ekibiyle 30 Ocak'ta deplasmanda oynaması gereken grubun ilk hafta maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle 14 Mart'a ertelenmişti.
Grubunda tek maç oynayan ve kaybeden sarı-kırmızılılar, son sırada bulunuyor.
AA / Süha Gür - Spor