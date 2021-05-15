Galatasaray nasıl şampiyon olur? Şampiyon Galatasaray olacak mı? Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı detayları

Galatasaray nasıl şampiyon olur sorusunun detaylarını derledik. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı. Son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray 81'er, Fenerbahçe ise 79 puanda girdi. Şampiyonluk ipini göğüsleyecek takım Cumartesi günü belli olacak. Şampiyonu averaj belirleyebilir. Galatasaray nasıl şampiyon olur? Şampiyon Galatasaray olacak mı? Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı detayları... İşte senaryolar...

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında çok kritik maçlar sona erdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlup olurken, Galatasaray kazandı ve şampiyonluk son haftaya kaldı. Oynanan maçlar sonrasında küme düşen 2 takım da belli oldu. Peki Galatasaray nasıl şampiyon olur?

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Son haftaya Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde.

Beşiktaş'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Galatasaray'ın şampiyon olması için son hafta Beşiktaş'tan 3 gol fazla galibiyet alması ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.

Beşiktaş son haftaya +2 gol averajıyla Galatasaray'ın önünde girdi. Beşiktaş, Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yendiği takdirde; Galatasaray Malatyaspor maçından 4-0 galip ayrılmak zorunda kalacak. Siyah Beyazlılar'ın 2-0'lık galibiyeti halinde ise Galatasaray, 5-0 kazanmak zorunda kalacak. Beşiktaş 1-0, Galatasaray 3-0 kazandığı takdirde de Beşiktaş, şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Çünkü bu durumda devreye atılan gol sayısı çıkıyor. Beşiktaş, şimdiye kadar 81 gol attı. Galatasaray ise rakip ağları 77 kez havalandırdı.

Beşiktaş ile Galatasaray berabere kalırsa, Fenerbahçe galip gelirse Sarı Lacivertliler ezeli rakipleri ile puanları eşitleyecek. Bu durumda üçlü averaj devreye girecek.

İkili averajı eşit olan Galatasaray ve Beşiktaş son haftada genel averajda da eşit olursa hangi takım şampiyon olacak? İşte TFF'nin mevzuatı...

TFF mevzuatı ne diyor?

1- Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puan durumlarına göre derecelendirilmelerine "Puan Usulü Sistemi" ismi verilir. Buna göre, yapılan müsabakalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir) puan verilir ve kaybeden takıma ise puan verilmez.

2- "Müsabaka Statüleri"nde ve her sezon öncesinde yayımlanan "Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar"da aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanır:

Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.

a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;

I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,

II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır

IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;

I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde TFF tarafından belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak müsabaka(lar) neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

TFF gerekli gördüğü hallerde, gol averajını uygulamamaya veya başka bir şekilde uygulamaya karar verebilir.