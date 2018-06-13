Galatasaray, Muslera'nın Yedeği Olarak Okan Kocuk'u Belirledi
Galatasaray, geçtiğimiz sezonu İstanbulspor'da geçiren 22 yaşındaki Okan Kocuk'u Muslera'nın yedeği olarak düşünüyor.
Muslera'nın arkasına potansiyelli ve genç bir yerli kaleci arayan Cim Bom, aradığı ismi buldu.
MİLLİ TAKIM KADROSUNA ALINMIŞTI
Sarı-Kırmızılılar, geçen sezonu İstanbulspor'da geçiren 22 yaşındaki Okan Kocuk'u istiyor. Bonservisinin yarısı Bursaspor'da olan Okan, A Milli Takım'ın aday kadrosuna da çağrılmıştı.
TAFFAREL OLUMLU RAPOR VERDİ
Başarılı file bekçisiyle ilgili Galatasaray kaleci antrenörü Taffarel'in de olumlu rapor verdiği öğrenildi.
(Fanatik)
YORUMLAR (1)
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Eray işçan azıcık kendisine baksa ama burnu havada olduğundan galatasaraya yakışmıyorsunCevap Yaz Yayından Kaldır