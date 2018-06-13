Galatasaray, Muslera'nın Yedeği Olarak Okan Kocuk'u Belirledi

Muslera'nın arkasına potansiyelli ve genç bir yerli kaleci arayan Cim Bom, aradığı ismi buldu.

MİLLİ TAKIM KADROSUNA ALINMIŞTI

Sarı-Kırmızılılar, geçen sezonu İstanbulspor'da geçiren 22 yaşındaki Okan Kocuk'u istiyor. Bonservisinin yarısı Bursaspor'da olan Okan, A Milli Takım'ın aday kadrosuna da çağrılmıştı.

TAFFAREL OLUMLU RAPOR VERDİ

Başarılı file bekçisiyle ilgili Galatasaray kaleci antrenörü Taffarel'in de olumlu rapor verdiği öğrenildi.

(Fanatik)