Galatasaray, Muslera'nın Yedeği Olarak Okan Kocuk'u Belirledi

Galatasaray, geçtiğimiz sezonu İstanbulspor'da geçiren 22 yaşındaki Okan Kocuk'u Muslera'nın yedeği olarak düşünüyor.

Muslera'nın arkasına potansiyelli ve genç bir yerli kaleci arayan Cim Bom, aradığı ismi buldu.

MİLLİ TAKIM KADROSUNA ALINMIŞTI

Sarı-Kırmızılılar, geçen sezonu İstanbulspor'da geçiren 22 yaşındaki Okan Kocuk'u istiyor. Bonservisinin yarısı Bursaspor'da olan Okan, A Milli Takım'ın aday kadrosuna da çağrılmıştı.

TAFFAREL OLUMLU RAPOR VERDİ

Başarılı file bekçisiyle ilgili Galatasaray kaleci antrenörü Taffarel'in de olumlu rapor verdiği öğrenildi.

(Fanatik)

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YORUMLAR (1)

  • ERAY:
    Eray işçan azıcık kendisine baksa ama burnu havada olduğundan galatasaraya yakışmıyorsun
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