Galatasaray, Muğdat Çelik Transferini KAP'a Bildirdi

Galatasaray, Muğdat Çelik'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, yaz aylarının ilk transferini gerçekleştirdi ve Akhisarspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki hücum oyuncusu Muğdat Çelik'i kadrosuna kattı.

35 MAÇTA 7 GOL ATTI

Galatasaray'ın kısa süre içerisinde transferini açıklaması beklenen Muğdat Çelik, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor'da 35 maçta 7 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY'DAN KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Galatasaray, Muğdat Çelik'in transfer için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

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