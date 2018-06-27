Galatasaray, Muğdat Çelik Transferini KAP'a Bildirdi
Galatasaray, Muğdat Çelik'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, yaz aylarının ilk transferini gerçekleştirdi ve Akhisarspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki hücum oyuncusu Muğdat Çelik'i kadrosuna kattı.
35 MAÇTA 7 GOL ATTI
Galatasaray'ın kısa süre içerisinde transferini açıklaması beklenen Muğdat Çelik, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor'da 35 maçta 7 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.
GALATASARAY'DAN KAP BİLDİRİMİ GELDİ
Galatasaray, Muğdat Çelik'in transfer için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
YORUMLAR (7)
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Profosyonel hızlı oyuncu is yaparCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İyi haber Bize( BJK ) gelme ihtimali kalmadı demektirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Basligi okuyonca Ronaldoyumu transfer ettiler sandim hic duymadigim görmedigim ne oldugu belli olmayan bir futbolcu ciktiCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Süper bir oyuncu. Avrupa'dan men cezası almazsak. Muğdat Avrupa'yı titretir. Messi ayarında bir yetenekCevap Yaz 3 3 Yayından KaldırVATANDAŞ: Allah razı olsun akşam akşam güldürdün beni3 2 Yayından Kaldır