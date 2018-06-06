Galatasaray, Muğdat Çelik'le 3 Yıllık Anlaşma Sağladı

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek Galatasaray, Akhisarspor'la sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'le 3 yıllık el sıkıştı.

Galatasaray, geçen sezon Teleset Mobilya Akhisarspor forması giyen Muğdat Çelik ile prensip anlaşmasına vardı.

3 YILLIK EL SIKIŞTILAR

Yeni sezon öncesinde transfer görüşmelerine başlayan Galatasaray, ilk transferini yapmak bitirdi. beIN Sports'un haberine göre; Akhisar Belediyespor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik ile el sıkışıldı. Sarı-Kırmızılıların tecrübeli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Galatasaray, Muğdat Çelik ile Türk lirası üzerinden anlaşmaya vardı.

GEÇEN SEZON 4 GOL 4 ASİST YAPTI

Muğdat Çelik, geçen sezon Akhisar Belediyespor formasıyla 4 gol - 4 asistlik performans göstermişti.

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YORUMLAR (11)

  • MİSAFİR:
    Kardeşim elin yabancısından iyidir.Amma laf ettiniz boş boş.11 yabancıyla çıkıyonuz maça bırak muğdat da çıksın.Siz Terimden iyimi biliyoruz boş yorum yapmayın muğdat Türk futbolcu olarak gayet iyi.Milli de olacak.Toplama milliyiz özümüze dönelim artık
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  • MERSİN:
    hadi muğdat seni seviyoruz mahalemizin ve mersinin gurursun rahmetli gazi abin bu günlri görseydi keşke sana başarılar kardeşim
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