Galatasaray, Muğdat Çelik'le 3 Yıllık Anlaşma Sağladı
Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek Galatasaray, Akhisarspor'la sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'le 3 yıllık el sıkıştı.
Galatasaray, geçen sezon Teleset Mobilya Akhisarspor forması giyen Muğdat Çelik ile prensip anlaşmasına vardı.
3 YILLIK EL SIKIŞTILAR
Yeni sezon öncesinde transfer görüşmelerine başlayan Galatasaray, ilk transferini yapmak bitirdi. beIN Sports'un haberine göre; Akhisar Belediyespor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik ile el sıkışıldı. Sarı-Kırmızılıların tecrübeli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Galatasaray, Muğdat Çelik ile Türk lirası üzerinden anlaşmaya vardı.
GEÇEN SEZON 4 GOL 4 ASİST YAPTI
Muğdat Çelik, geçen sezon Akhisar Belediyespor formasıyla 4 gol - 4 asistlik performans göstermişti.
YORUMLAR (11)
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bir işe yaramaz mersinliyse..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kardeşim elin yabancısından iyidir.Amma laf ettiniz boş boş.11 yabancıyla çıkıyonuz maça bırak muğdat da çıksın.Siz Terimden iyimi biliyoruz boş yorum yapmayın muğdat Türk futbolcu olarak gayet iyi.Milli de olacak.Toplama milliyiz özümüze dönelim artıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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hadi muğdat seni seviyoruz mahalemizin ve mersinin gurursun rahmetli gazi abin bu günlri görseydi keşke sana başarılar kardeşimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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PU ADAMI SEVDİMMM DAAAA..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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GALATASARAY FENERİ BU SENE YENER OZAMAN ADAMIN 4 GOLÜ VAR ODA FENERE YİNE 4 GOL ATARSACevap Yaz 3 Yayından Kaldır