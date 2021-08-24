Galatasaray, Morutan'ı KAP bildirdi
Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın transferi konusunda kulübü FCSB ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın transferi konusunda kulübü FCSB ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Romanya takımı FCSB'nin profesyonel futbolcusu 25.04.1999 doğumlu Olimpiu Vasile Morutan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı