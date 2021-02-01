Galatasaray, Mohamed ve Yedlin'i KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, Mostafa Mohamed ve DeAndre Yedlin'i kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, Mostafa Mohamed'i 1,5 yıllığına kiralamak için oyuncunun kulübü Zamalek'e 2 milyon Dolar kiralama ücreti ödeyecek. Galatasaray ayrıca 1 Temmuz 2022'ye kadar Zamalek Kulübü'ne 4 milyon Dolar ödemesi halinde oyuncuyu satın alabilecek. Sarı kırmızılı kulüp, Mısırlı oyuncuya bu sezon için 400 bin Dolar, gelecek sezon için ise 725 bin Dolar sabit transfer ücreti ödeyecek.Galatasaray, Mostafa Mohamed'in ardından DeAndre Yedlin'i de KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılı kulüp, Yedlin transferi için oyuncunun kulübü Newcastle United'a ücret ödemeyecek. Bedelsiz olarak kadroya katılan oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanırken, ABD'li yıldıza bu sezon için 350 bin Euro, 2021-2022 sezonu için 1 milyon 150 bin Euro, 2022-2023 sezonu için ise 1 milyon 100 bin Euro sabit transfer ücreti ödeyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı