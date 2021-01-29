Galatasaray, Mohamed'i KAP'a bildirdi
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Galatasaray, Mohamed'i KAP'a bildirdi

29.01.2021 00:01 | Son Güncelleme: 29.01.2021 00:05
Galatasaray, Mohamed'i KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, 23 yaşındaki Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray Kulübü, 23 yaşındaki Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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