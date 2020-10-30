Galatasaray-MKE Ankaragücü ne zaman oynanacak? Saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?Galatasaray - MKE Ankara gücü maçı ertelenecek mi?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanması beklenen Galatasaray - MKE Ankaragücü karşılaşmasının Covid 19 nedeniyle ertelenebileceği belirtildi. Galatasaray - MKE Ankaragücü ne zaman oynanacak? Maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - MKE Ankaragücü maçı ertelenecek mi?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanması beklenen Galatasaray - MKE Ankaragücü karşılaşmasının Covid 19 nedeniyle ertelenebileceği belirtildi. Başkent ekibinde son olarak koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 7 olmuştu. Galatasaray - MKE Ankaragücü ne zaman oynanacak?Maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - MKE Ankaragücü maçı ertelenecek mi?

GALATASARAY MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI ERTELENECEK Mİ?

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, takımdaki pozitif vakalar nedeniyle Galatasaray maçının ertelenmesi talebinde bulunabileceklerini belirtti.

TRT Spor'a konuşan MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Perşembe günü Covid-19 test sonuçlarına göre Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebiliriz. Sayımız 14 ve üzeri olursa oynama taraftarıyız." diye konuştu.

GALATASARAY - MKE ANKARAGÜCÜ NE ZAMAN OYNANACAK?

Maçın ertelenme durumu söz konusu olmazsa Galatasaray - MKE Ankaragücü karşılaşması Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak. Maç 31 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.