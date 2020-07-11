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Galatasaray, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
11.07.2020 09:07 | Son Güncelleme: 11.07.2020 09:10

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Son 7 haftada aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından kopan sarı-kırmızılı takım, ligde kalma ümitleri azalan başkent temsilcisine konuk olacak.

Haftaya 52 puanla 5. sırada giren Galatasaray, Ankara'dan 3 puanla dönerek Avrupa kupalarına katılım potasında kalmak istiyor.

Ligde 26 puanla sonuncu sırada yer alan MKE Ankaragücü ise kazanarak üst sıradaki takımlara yaklaşmak için mücadele edecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Galatasaray'da önemli eksikler

Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle MKE Ankaragücü maçında birçok futbolcusundan yararlanamayacak.

Kiralık sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Henry Onyekuru'nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina ve cezalı olan Sofiane Feghouli, başkentte sahaya çıkamayacak.

Sakatlığı nedeniyle son 3 maçta görev yapamayan Radamel Falcao'nun da yarın sahaya çıkması beklenmiyor.

İki futbolcu kart cezası sınırında

Galatasaray'da Alanyaspor mücadelesi öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri ve Ömer Bayram, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 33. haftadaki Göztepe maçında görev yapamayacak.

Son 7 maçını kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 7 maçta galibiyet elde edemedi.

Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı 6 lig müsabakasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.

Ligde ilk 2 şansı bulunmuyor

Galatasaray, son 3 haftasına girilen Süper Lig'de ilk 2'ye girme şansını kaybetti.

Ligde son 7 haftada kazanamayarak şampiyonluk yarışında havlu atan sarı-kırmızılı ekip, lider Medipol Başakşehir'in 14, ikinci Trabzonspor'un ise 10 puan gerisine düştü.

Galatasaray, kalan maçlarını kazansa bile bordo-mavili ekibi yakalama şansı bulunmuyor.

Ligi üçüncü sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'un CAS mücadelesini kazanması durumunda iki sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalacak.

Kaynak: AA

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