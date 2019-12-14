Haberler » Spor » Galatasaray - MKE Ankaragücü maçını 28 bin 460 seyirci izledi - Spor

Galatasaray - MKE Ankaragücü maçını 28 bin 460 seyirci izledi

Galatasaray-MKE Ankaragücü karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda 28 bin 460 biletli seyirci takip etti.

14.12.2019 22:04 | Son Güncelleme: 14.12.2019 22:19
Galatasaray - MKE Ankaragücü maçını 28 bin 460 seyirci izledi

Galatasaray-MKE karşılaşmasını 'nda 28 bin 460 biletli seyirci takip etti.


Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü ile karşılaşırken, mücadeleden 2-2 berabere ayrıldı. Bu müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleyi 28 bin 460 biletli seyirci izledi. Ankaragücü taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.


Bir önceki iç sahadaki Alanyaspor maçını ise 28 bin 711 biletli seyirci takip etmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler