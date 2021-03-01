Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü ile 3 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü ile 3 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmana gruplar halinde pas çalışmasıyla başlayan sarı-kırmızılılar, ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi.
Galatasaray, MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı idmanla tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, idmanın ardından saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Ankara'ya giderek, kampa girecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan