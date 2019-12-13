Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptığı bildirildi.
Sarı-kırmızılıların antrenmandan sonra tesislerde kampa girdiği kaydedildi.