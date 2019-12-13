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Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

13.12.2019 20:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:16
Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

, Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptığı bildirildi.

Sarı-kırmızılıların antrenmandan sonra tesislerde kampa girdiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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