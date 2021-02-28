Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

28.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:26
Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Çarşamba günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Çarşamba günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda dün oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Marcelo Saracchi, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, Emre Taşdemir, tedavisinin ardından salonda ve sahada özel program dahilinde antrenman yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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