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Galatasaray, Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı

Galatasaray, Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Galatasaray, Mustafa Muhammed'in bonservisi için Mısır Kulübü Zamalek'le anlaşmaya varıldığını, golcü futbolcu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray, Mustafa Muhammed'in bonservisi için Mısır Kulübü Zamalek'le anlaşmaya varıldığını, golcü futbolcu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Mustafa Muhammed için satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve Mısır Kulübü Zamalek'e 1 Temmuz 2022 tarihinde 4 milyon dolar ödeneceği belirtildi.

24 yaşındaki Mustafa Muhammed'in 2022-2023 sezonunda 900 bin dolar, 2023-2024 sezonunda 1 milyon dolar ve 2024-2025 sezonunda ise 1 milyon 200 bin dolar sabit ücret alacağı da duyuruldu.

Taraflar arasında yürürlükte olan mevcut sözleşmenin ise 2021-2022 sezonu sonuna kadar aynı şartlarda devam edeceği kaydedildi.

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 Galatasaray Kulübü, Mısırlı golcü Mustafa Muhammed ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Mısırlı golcü Mustafa Muhammed ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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