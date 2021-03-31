Galatasaray: "Milli takım kamplarında bulunan ve Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlandıktan sonra izolasyon sürecine başlanan bir futbolcumuzun yanı...
Galatasaray: "Milli takım kamplarında bulunan ve Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlandıktan sonra izolasyon sürecine başlanan bir futbolcumuzun yanı sıra, milli takım dönüşü sonrası bu sabah yapılan testinde pozitif sonuca rastlanan bir futbolcumuzun daha izolasyon, tedavi ve takip...
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Galatasaray: "Milli takım kamplarında bulunan ve Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlandıktan sonra izolasyon sürecine başlanan bir futbolcumuzun yanı sıra, milli takım dönüşü sonrası bu sabah yapılan testinde pozitif sonuca rastlanan bir futbolcumuzun daha izolasyon, tedavi ve takip programına başlanmıştır." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı