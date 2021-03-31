Galatasaray: "Milli takım kamplarında bulunan ve Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlandıktan sonra izolasyon sürecine başlanan bir futbolcumuzun yanı...

Galatasaray: "Milli takım kamplarında bulunan ve Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlandıktan sonra izolasyon sürecine başlanan bir futbolcumuzun yanı sıra, milli takım dönüşü sonrası bu sabah yapılan testinde pozitif sonuca rastlanan bir futbolcumuzun daha izolasyon, tedavi ve takip...