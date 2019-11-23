Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından - Fatih Terim (1)
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları Maçın ardındanİSTANBUL - Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.
23.11.2019 00:03 | Son Güncelleme: 23.11.2019 00:09
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları Maçın ardından
İSTANBUL - Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından - Fatih Terim (1)