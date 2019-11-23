Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından - Fatih Terim (1)
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Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından - Fatih Terim (1)

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları Maçın ardındanİSTANBUL - Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

23.11.2019 00:03 | Son Güncelleme: 23.11.2019 00:09
Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından - Fatih Terim (1)

teknik direktörü 'in açıklamaları Maçın ardından

İSTANBUL - Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray-Medipol maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından - Fatih Terim (1)
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