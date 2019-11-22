Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından - Göksel Gümüşdağ
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları Maçın ardındanİSTANBUL - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.
22.11.2019 23:53 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:57
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları Maçın ardından
İSTANBUL - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından - Göksel Gümüşdağ