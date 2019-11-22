Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından - Göksel Gümüşdağ
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Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından - Göksel Gümüşdağ

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları Maçın ardındanİSTANBUL - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

22.11.2019 23:53 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:57
Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından - Göksel Gümüşdağ

İstanbul Futbol Kulübü Başkanı 'ın açıklamaları Maçın ardından

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından - Göksel Gümüşdağ
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