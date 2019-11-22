Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından - Okan Buruk

22.11.2019 23:38 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:46

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 12. haftasında 1-0 kazandıkları Galatasaray maçında iyi oynamamalarına rağmen doğru oyunla 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, "Çok iyi oynamadık ama iyi mücadele ettik, doğru oynadık. Buradan 3 puan almak çok önemliydi. Bunu başardığımız için sevinçliyiz." diye konuştu.

Galatasaray'ın üçlü savunma oynama ihtimaline göre hazırlandıklarını aktaran genç teknik adam, "Maçtan önce 'Takımların 11'leri ne olacak?' diye düşünüyorduk. Galatasaray'ın 3'lü savunma üzerinden oynayacağını tahmin etmiştik. Ona göre hazırlandık. Oyunun büyük bölümünde çok iyi işler yapmadık ama doğru oynadığımızı düşünüyorum. Üçüncü bölgede daha kaliteli işler yapabilirdik. Rakibimize özellikle geçişlerden ve kanatlardan sahamıza gelme şansı verdik. Genelde yandan ortalarla pozisyon bulmaya çalıştılar ama ceza sahasında doğru yerleştik. Guldbrandsen'i ilerleyen dakikalarda kullanmayı planlamıştık. Mahmut'un sakatlığından sonra oyuna aldık. Golü bulduk ve golden sonra da akıllı oynadık. Bugün kazanan taraf biz olduk." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu aktaran Okan Buruk, "Sezona iyi başlayan bir takım değildik. Bundan önceki senelerde sezona iyi başlayıp sonunu istediği gibi bitiremeyen bir takımdı. Bu sene iyi başlayamadık ama inşallah çok iyi bir şekilde bitiririz. Geniş bir kadromuz var. Şu anda iki kulvarda yarışıyoruz. Henüz Türkiye Kupası başlamadı. Hem Avrupa'da hem de ligde böyle gidebilmek benim için gurur verici. Bu yüzden oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi yolda gidiyoruz. İnşallah sonunu hem Türkiye'de hem de Avrupa'da iyi bir şekilde getiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü İtalya'nın Roma takımıyla yapacakları maça Türk sporseverleri davet ederek, "Avrupa Ligi maçımız var. Hem bizim hem de ülkemiz için çok önemli. Maçlarımıza gelen bir taraftar kitlemiz var ama Roma maçında tüm futbolseverleri bekliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA