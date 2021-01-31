Galatasaray, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 23. haftasında 2 Şubat Salı günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 23. haftasında 2 Şubat Salı günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı.

Dar alanda pas çalışmasıyla süren idmanın devam eden bölümünde son oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncuların orta-şut çalışmaları yaptığı antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde saha adaptasyon çalışması yaptı.

Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever