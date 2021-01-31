Galatasaray, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

31.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:32
Galatasaray, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 23. haftasında 2 Şubat Salı günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 23. haftasında 2 Şubat Salı günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı.

Dar alanda pas çalışmasıyla süren idmanın devam eden bölümünde son oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncuların orta-şut çalışmaları yaptığı antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde saha adaptasyon çalışması yaptı.

Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Yangın Almanya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 14:35:41. #1.14#
title