Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

30.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:59
Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel çalıştı.Sofiane Feghouli'nin tedavisine devam edildi.Bu arada antrenmanın ardından kaptan Arda Turan'ın 34'üncü yaş günü kutlandı.

Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 10.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.


Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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