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Galatasaray, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

13.11.2019 23:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:20
Galatasaray, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Medipol 'i ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, Ryan Babel, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli ve Mario Lemina katılmadı.

Antrenmanın ilk bölümünde core stabilizasyon hareketleri yapan oyuncular, ana bölümde koşu çalışmaları üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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