Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Arda Kardeşler yönetecek
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Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Arda Kardeşler yönetecek

01.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:32
Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Arda Kardeşler yönetecek

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında yarın oynanacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında yarın oynanacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Arda Kardeşler'in yardımcıları Ali Saygın Ögel ve Serkan Olguncan olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Emre Malok yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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