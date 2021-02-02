Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı kaç kaç, canlı anlatım? Galatasaray - Medipol Başakşehir muhtemel 11'ler! Galatasaray - Başakşehir canlı izle!
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Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı kaç kaç, canlı anlatım? Galatasaray - Medipol Başakşehir muhtemel 11'ler! Galatasaray - Başakşehir canlı izle!

02.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:04
Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı kaç kaç, canlı anlatım? Galatasaray - Medipol Başakşehir muhtemel 11'ler! Galatasaray - Başakşehir canlı izle!

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? Atakaş Galatasaray - Medipol Başakşehir hangi kanalda? Galatasaray - Medipol Başakşehir muhtemel 11'ler! Galatasaray - Başakşehir canlı izle! Maçtan dakikalar!

Başakşehir ligin 23. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkıyor. Peki Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Galatasaray - Medipol Başakşehircanlı anlatım, canlı takip izle! Galatasaray - Medipol Başakşehir ilk 11'ler açıklandı mı? Maçın hakemleri kimler?

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray - Medipol Başakşehirmaçı başladı. Maç içinden gelişmeleri konumuza yazacağız. Maç şuan 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

Maç şuanda 0-0 beraberlikle devam ediyor.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Medipol Başakşehirmaçı 2 Şubat Salı 19:00 'da başlayacak. Maç Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Babel.

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Giuliano, Guldbransen, Crivelli.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇIN HAKEMLERİ KİMLER?

ARDA KARDEŞLER(Hakem)

ALİ SAYGIN ÖGEL(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN OLGUNCAN(2. Yardımcı Hakem)

EMRE MALOK(Dördüncü Hakem)

ZORBAY KÜÇÜK(VAR)

ERKAN ÖZDAMAR(AVAR)

İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(AVAR)

TOLGA ÖZKALFA(Gözlemci)

EKREM İNCİ(Temsilci)

MUKADDER KARDİYEN(Temsilci)

SERKAN ATALAY(Temsilci)

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