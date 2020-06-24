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Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
24.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:11

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların kuvvet ve dar alanda pas çalışmasının ardından dayanıklılığa yönelik oyunlar oynadığı bildirildi. İdmanın son bölümünde çift kale maç yapıldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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