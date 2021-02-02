Galatasaray - Medipol Başakşehir maç özeti izle! Galatasaray - Başakşehir golleri kim attı? CANLI takip! Maç kaç kaç devam ediyor?

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? Atakaş Galatasaray - Medipol Başakşehir hangi kanalda? Galatasaray - Medipol Başakşehir muhtemel 11'ler! Galatasaray - Başakşehir canlı izle! Maçtan dakikalar! Galatasaray - Medipol Başakşehir maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı başladı. Maç içinden gelişmeleri konumuza yazacağız. Maç şuan 0-0 devam ediyor.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ İZLE

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CANLI ANLATIM

Maç şuanda 0-0 beraberlikle devam ediyor.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Medipol Başakşehirmaçı 2 Şubat Salı 19:00 'da başlayacak. Maç Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Babel.

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Giuliano, Guldbransen, Crivelli.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇIN HAKEMLERİ KİMLER?

ARDA KARDEŞLER(Hakem)

ALİ SAYGIN ÖGEL(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN OLGUNCAN(2. Yardımcı Hakem)

EMRE MALOK(Dördüncü Hakem)

ZORBAY KÜÇÜK(VAR)

ERKAN ÖZDAMAR(AVAR)

İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(AVAR)

TOLGA ÖZKALFA(Gözlemci)

EKREM İNCİ(Temsilci)

MUKADDER KARDİYEN(Temsilci)

SERKAN ATALAY(Temsilci)