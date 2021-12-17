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Medipol Başakşehir yarın Galatasaray'a konuk olacak

Medipol Başakşehir yarın Galatasaray'a konuk olacak
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 28 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Ömer Ali Şahiner ve Mahmut Tekdemir, Galatasaray karşılaşması öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Ligde son 5 maçını kazanamayan Galatasaray ise 23 puanla 9. sırada yer alıyor.

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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