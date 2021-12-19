Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiğini açıkladı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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