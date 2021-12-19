Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiğini açıkladı. - Haberler Spor
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Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiğini açıkladı.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiğini açıkladı. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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